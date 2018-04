Genzano, Italiano a forza quattro: «Ma quanta fatica col Praeneste»

di Tiziano Pompili

Nel girone di ritorno è tornato a viaggiare ai suoi ritmi. Luca Italiano, attaccante classe 1991 in forza allo Sporting Genzano, aveva trovato difficoltà inattese e inimmaginabili nella prima parte di stagione, ma da quando è iniziato il girone ascendente ha messo a segno la bellezza di 16 reti che lo hanno portato ad un totale di 20 (a cui bisogna aggiungere le 5 di Coppa). Le ultime quattro, tutte d’un fiato, le ha realizzate sul campo del fanalino di coda Praeneste Carchitti che già all’andata conquistò tre punti a tavolino contro i genzanesi a causa di una clamorosa ingenuità nella sostituzione di un “under” e che al ritorno stava per fare un altro scherzo. Alla fine la capolista del girone C si è imposta per 5-3 e Italiano ha fatto la parte del leone.



«Siamo una squadra davvero particolare – racconta l’attaccante – Dopo nove minuti eravamo già sul 2-0 (con la sua doppietta), ma siamo stati capaci di farci fare tre gol nel giro di un quarto d’ora e così la squadra avversaria è arrivata all’intervallo sul punteggio di 3-2 a proprio favore. Negli spogliatoi ci siamo “chiariti” guardandoci negli occhi e nella ripresa non li abbiamo fatti uscire dalla metà campo, così come dovevamo fare sin dall’inizio». Altri due gol di Italiano (il momentaneo 3-3 su rigore) e il sigillo finale di Romaggioli: così lo Sporting Genzano stava per rosicchiare due punti al Lavinio Campoverde che invece in pieno recupero ha vinto la sua partita…



«Magari possono avere avuto qualche episodio fortunato, ma bisogna solo fare loro i complimenti per il campionato che stanno facendo e per il fatto di crederci sempre fino all’ultimo – dice Italiano – Abbiamo da recuperare cinque punti con un calendario più complicato: l’obiettivo è provare a vincerle tutte, compreso lo scontro diretto fuori casa del prossimo 25 aprile, e poi vedere che succede. Purtroppo abbiamo commesso diversi errori in questa stagione, complicandoci la vita in questo campionato. Ma se dovremo fare i play off, li giocheremo al massimo».

