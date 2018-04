Genzano mette il Lavinio nel mirino. Pascucci: «Vogliamo l’aggancio»

di Tiziano Pompili

Si è riaperta la corsa al primo posto del girone C di Promozione. Il Lavinio Campoverde è stato fermato sul campo del La Rustica e lo Sporting Genzano ha immediatamente accorciato le distanze a “soli” tre punti. Il successo per 3-0 sull’Atletico 2000 è stato firmato dalla rete iniziale di Matteo Rocco e dalla doppietta del subentrato Patrizio Pascucci.



«Dovevo giocare titolare, poi col mister abbiamo concordato di entrare a partita in corso perché ultimamente non mi sono potuto allenare benissimo – dice l’ex attaccante della Cavese – Il piano, comunque, ha funzionato» sorride la punta classe 1985 che ha dedicato i gol alla sua compagna Martina, presente in tribuna e in dolce attesa di un bimbo che nascerà a settembre. «La doppietta è per lei» sottolinea Pascucci che poi si proietta al big match di mercoledì sul campo del Lavinio. «Il nostro obiettivo era arrivarci almeno a tre punti di distanza e ci siamo riusciti. Loro avevano un po’ faticato nelle ultime gare e quindi un pareggio su un campo difficile come quello del La Rustica ci può stare. Ci speravamo, ma fino a un certo punto. Comunque ora tocca a noi: mercoledì vogliamo provare ad agganciarli. Loro avranno il vantaggio di giocare in casa e di avere due risultati su tre a disposizione, ma siamo pronti».



Pascucci, 11 gol in questo campionato, è pronto a dare il suo contributo in una gara che sarà indubbiamente giocata anche sui nervi. «Penso che ne esca una sfida molto tattica: loro non ci lasceranno spazi e noi dovremo avere pazienza».

