L'altro Genzano tra playoff e fusione: Apruzzese: «Unirsi sarebbe bello»

di Tiziano Pompili

Lo Sporting Genzano sente aria di Eccellenza. Non solo perché la squadra di mister Aldo Salerno è arrivata tra le prime quattro dei play off di Promozione (piazzamento che quasi certamente garantirà il salto di categoria a tutte le semifinaliste), ma anche e soprattutto perché sembra in dirittura d’arrivo l’accordo di fusione con la Cynthia per tornare a formare un blocco calcistico unico a Genzano. «Per ora si tratta di voci – frena il portiere classe 1982 Marco Apruzzese – Però sicuramente sarebbe bello, tra l’altro io ho giocato due anni alla Cynthia e mi farebbe piacere perché credo che l’unione di intenti possa rendere più forte il club».



Viste le due considerazioni iniziali, la concentrazione dello Sporting Genzano in vista della semifinale di domani contro il Sora (nella prestigiosa cornice del Francioni di Latina) potrebbe non essere altissima. «E’ chiaro che le energie sono ai minimi termini vista la stagione pesante che abbiamo affrontato, ma dobbiamo scendere in campo con la testa giusta perché vogliamo fare la finale». L’incrocia Sora potrebbe “stimolare” anche uno come lui che ha una carriera lunghissima e di grande spessore.



«Ai bianconeri mi lega il ricordo della mia unica presenza in serie C, da portiere dell’Aquila allora allenata da mister Gentilini. Inoltre giocheremo su un campo bellissimo ed enorme come il Francioni, farà caldo e bisognerà stare sul pezzo. Loro saranno sicuramente seguiti da un bel gruppo di tifosi e questo può essere uno stimolo importante anche per noi». Apruzzese conclude parlando dei possibili protagonisti dello Sporting Genzano in questa semifinale. «Abbiamo tanti giocatori importanti che possono decidere la partita, anche se è in forte dubbio uno di questi, vale a dire Ricci. In stagione, però, mi ha impressionato molto La Forgia: da difensore è difficile che possa decidere il match, ma è un giocatore di altra categoria».

