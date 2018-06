Germania fuori dai Mondiali, l'ironia impazza sui social: «E adesso buone vacanze!»

Germania campione del mondo fuori dai Mondiali: su Twitter la parola d'ordine è "godo", per non dire altro. Gli italiani sui social sono letteralmente impazziti e gli sfottò imperversano: «Stasera pizza e birra», festeggia il Belpaese, «Ciao Germania, un saluto affettuoso!», esultano i tifosi.



Ringraziamo la Germania per aver fatto la figura di merda al posto nostro — Danilo (@Tremenoventi) 27 giugno 2018

«Ringraziamo la Germania per aver fatto la figura di m... al posto nostro», twitta qualcuno, mentre qualcun altro si cimenta con le rime: «Cucù, la Germania non c'è più». Ce n'è per tutti ma soprattutto per il capitano Schweinsteiger, che in un'intervista prima dell'inizio dei Mondiali ironizzò sull'Italia «favorita» per la Coppa del Mondo. «Buone vacanze Bastian!», cinguetta in coro il popolo dei social.Ovviamente non possono mancare i meme con la Merkel che piange disperata e qualche battuta di dubbio gusto su quello che ora i tedeschi possono fare con wurstel e crauti. E c'è perfino chi scomoda reminescenze storiche: «La Germania in Russia non vince mai».

