Germania-Francia 0-0_ Mbappé non ruggisce e Areola salva i Bleus

di Salvatore Riggio

Finisce 0-0 tra Germania e Francia nella prima giornata della National League. In questo gruppo l’Olanda fa da spettatore nell’attesa di scendere in campo e debuttare nella manifestazione.



A Monaco di Baviera (sold out all’Allianz Arena) da una parte ci sono i tedeschi, i grandi delusi di Russia 2018. Dall’altra c’è la Francia, piena di talenti e con tanta voglia di continuare a stupire dopo il trionfo al Mondiale. Joachim Löw sceglie il 4-2-3-1. A proteggere Neuer ci sono Boateng e Hummels con Ginter e Rüdiger terzini; a centrocampo spazio a Kimmich e Kroos, mentre alle spalle di Reus c’è il trio Müller, Goretzka e Werner. Didier Deschamps risponde con Areola tra i pali (out Lloris, il capitano) e la coppia Umtiti-Varane in difesa. I terzini sono Pavard ed Hernandez, mentre Kante e Pogba sono la diga in mezzo. Matuidi, Griezmann e Mbappé agiscono alle spalle di Giroud.



La Germania è più aggressiva, ha voglia di dimostrare di non essere inferiore al cospetto dei campioni del mondo; la Francia è consapevole che può illuminare il gioco quando vuole. Nel primo tempo non ci sono molte occasioni da rete, ma sono comunque i tedeschi a far girare meglio il pallone, con Varane chiamato agli straordinari per spazzare l’area in più occasioni. I Bleus faticano a ingranare e rischiano al 35’, quando un colpo di testa di Rüdiger si trasforma in assist per Hummels, che non inquadra lo specchio della porta. Scampato il pericolo, si accendono Griezmann e Mbappé e tutta la Francia ne risente in maniera positiva. Il gioco diventa più veloce e imprevedibile. Così Giroud al 36’ sfiora il gol con colpo di testa (bravissimo Neuer sulla respinta) e al 46’ è ancora Giroud a rendersi pericoloso con una deviazione di tacco su cross basso di Mbappé.



La ripresa è molto più bella, è avvincente. La Francia, però, gioca soltanto 19’, poi è la Germania a prendere campo. Griezmann impegna due volte Neuer al 5’ e al 19’, poi è Areola a tirare fuori tutte le sue qualità per salvare i Bleus. Prima ci mette una pezza in una conclusione di Reus (19’), poi si ripete su Hummels, che al 27’ si fa 70 metri di campo per seguire una ripartenza. Ma non è finita qui perché al 30’ Areola salva Deschamps in altre due occasioni. Su un tiro cross di Müller manda in angolo e sugli sviluppi del corner si distende sulla sua sinistra per parare un colpo di testa di Ginter. La Francia è ormai stanca, ma non crolla e finisce 0-0.

