Germania, la federazione conferma: «Leow sarà ancora ct»

di Redazione Sport

Nonostante l'inaspettato fallimento della nazionale tedesca nella Coppa del Mondo in Russia, Joachim Loew ha deciso di continuare ad essere l'allenatore della Germania e affrontare la ricostruzione degli ex campioni del mondo. «Loew continuerà la sua attività da ct», ha confermato oggi la Federcalcio tedesca (DFB), sei giorni dopo l'eliminazione storica della nazionale tedesca nella fase a gironi della Coppa del Mondo di Russia 2018. Il tecnico si era preso un paio di giorni di riflessione per determinare il futuro dopo la debacle della squadra tedesca. La Germania, che ha iniziato il Mondiale come una delle favorite al titolo, ha chiuso sul fondo del Gruppo F alle spalle di Svezia, Messico e Corea del Sud, dopo aver perso con le ultime due e aver battuto gli scandinavi con un gol all'ultimo minuto. Loew guida la tedesca dal 2006 ed ha un contratto fino al Mondiale di Qatar 2022. Nei suoi 12 anni al timone, oltre al titolo mondiale con la «Mannschaft» ha vinto nel 2017 la Confederations Cup ed è stato vice campione ad Euro 2008. Mai in questo periodo era stato eliminato prima delle semifinali. Il suo primo compito sarà quello di ricostruire la squadra per affrontare la prossima Nations League che inizia con una partita in casa contro la Francia nel mese di settembre. «Sono grato per la fiducia che la DFB continua a riporre in me e sento, a dispetto delle critiche meritate dopo la nostra eliminazione, che esiste appoggio e consenso», ha detto Loew in un comunicato. «La mia delusione continua ad essere enorme, ma ora vorrei dare forma alla ricostruzione con tutta la mia energia», ha aggiunto. «Insieme alla mia squadra, realizzeremo analisi e converseremo per trarre le conclusioni corrette per l'inizio della nuova stagione».

