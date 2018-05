Germania, Loew è sicuro: «Neuer titolare? Se è in forma dico di sì, Manuel è la prima scelta»

Loew vuole correre il rischio, Neuer in campo come titolare dopo il lungo infotunio. Neuer si sta allenando regolarmente coi compagni di nazionale e potrebbe fare il suo rientro nell'amichevole in programma contro l'Austria sabato prossimo. I pre-convocati di Loew al momento sono 27 ma entro il 4 giugno il ct campione del mondo dovrà diramare la lista definitiva. La Germania esordirà il 17 giugno nel match del gruppo F contro il Messico. «Neuer titolare? Se è in forma dico di sì, Manuel è sempre stato la prima scelta». Il ct della Germania campione del mondo, Joachim Loew, parla così del portiere del Bayern Monaco reduce da un grave infortunio al piede che lo ha costretto a saltare l'intera stagione ma che lo vede pronto al rientro per difendere i pali della Germania ai mondiali che prendono il via in Russia il prossimo mese. Il ct tedesco, dal ritiro di Appiano, in Trentino Alto Adige, dove il gruppo sta preparandosi alla coppa del mondo, spiega però quali sono le pre-condizioni affinché questo accada: «Se decideremo di portarlo e se sarà realmente a posto fisicamente e in buone condizioni, allora va tutto bene». Neuer si sta allenando regolarmente coi compagni di nazionale e potrebbe fare il suo rientro nell'amichevole in programma contro l'Austria sabato prossimo. I pre-convocati di Loew al momento sono 27 ma entro il 4 giugno il ct campione del mondo dovrà diramare la lista definitiva. La Germania esordirà il 17 giugno nel match del gruppo F contro il Messico.

