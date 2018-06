Germania, Loew esclude Leno e Sane

Manuel Neuer vola in Russia con la Germania. Il portiere, reduce da un lungo infortunio, è stato inserito nell'elenco definitivo dei 23 convocati per il Mondiale dal ct della nazionale tedesca, Joachim Loew. Niente da fare invece per Bernd Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen che faceva parte dell'elenco dei pre-convocati per la rassegna iridata. Stessa sorte per il difensore Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) e per gli attaccanti Nils Petersen (Friburgo) e Leroy Sane (Manchester City). Il 32enne Neuer, capitano del Bayern Monaco, ha saltato buona parte della stagione a causa della frattura al metatarso del piede sinistro ed è tornato in campo solo sabato scorso nell'amichevole persa dalla Germania contro l'Austria per 2-1. In Russia sarà lui il portiere titolare dei campioni del mondo.

