Germania, Loew risponde a Ozil: «Esagera, in nazionale non c'è razzismo»

di Redazione Sport

«Mesut fino a oggi non mi ha mai chiamato». Lo ha detto l'allenatore della Nazionale tedesca, Joachim Loew, nel corso di una conferenza stampa a Monaco di Baviera, parlando per la prima volta dopo la decisione del fantasista Ozil di lasciare la squadra. «Ha preso la sua decisione e devo accettarla», ha continuato l'allenatore. Abbiamo «assolutamente sottovalutato» l'impatto del caso Ozil sulla stampa, perché eravamo impegnati nella preparazione ai Mondiali, ha continuato il ct. «Con le sue accuse di razzismo, Mesut ha semplicemente esagerato. Non ci mai stati nella squadra un attacco razzista o dichiarazioni razziste», ha proseguito Loew. «Questa cosa fa male a noi tutti e anche a lui».

