Germania, Ozil lascia la nazionale dopo le polemiche per la foto con Erdogan: «Razzismo e mancanza di rispetto»

Mesut Oezil si ritira dalla nazionale tedesca, dopo le polemiche seguite alle foto scattate con il presidente turco Erdogan prima dei mondiali di Russia. «Non giocherò più per la Germania a livello internazionale», ha scritto su twitter l'attaccante di origini turche, parlando di «razzismo e mancanza di rispetto». Il calciatore 29enne vanta 92 presenze (e 23 gol) nei 9 anni in cui ha indossato la maglia della nazionale tedesca, con la quale ha vinto la Coppa del Mondo nel 2014 . L'attaccante dell'Arsenal si è affidato a tre tweet pubblicati sul proprio account ufficialei. Ozil debuttò con la Germania nel 2009, durante la partita contro la Norvegia, e poi è stato protagonista del Mondiale 2010 in Sudafrica. Il motivo del divorziol dalla Nazionale è verosimilmente legato, dunque, alle polemiche innescate dalla foto del fantasista con il premier turco, Recep Tayir Erdogan, che invece fu rifiutata da Emre Can, oggi alla Juve, ma a maggio ancora del Liverpool.

