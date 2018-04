Giacomelli, pasticcio a Marassi. A San Siro la Var va in blackout

di Roberto Avantaggiato

Un pasticcio bello e buono. Combinato a Genova dal recidivo Giacomelli e dal suo collega davanti alla Var Mariani. Due i calci di rigore assegnati dall’arbitro triestino, che non sta davvero vivendo una bella stagione. E se sull’atterramento di Bertolacci da parte di Meret assegnare il rigore (poi sbagliato) è corretto, sul secondo penalty arbitro e Var sorprendono tutti. Mariani richiama Giacomelli dopo il salvataggio sulla linea di Vicari su tiro sporco a porta vuota di Lapadula. L’arbitro triestino va davanti al monitor, si ferma a guardare e riguardare per un paio di minuti l’azione, poi decreta il rigore e l’espulsione di Vicari. Motivo? Un possibile contatto tra il ginocchio dello stesso Vicari e il tacco di Lapadula, che se c’è (e dalle immagini non emerge davvero) non impedisce all’attaccante del Genoa di calciare a rete. Polemiche da Var anche a Bologna, dove si è rivisto Irrati, che non arbitrava da sette turni (complice anche un infortunio) e che fatica a giustificare il suo status di internazionale e possibile Var al mondiale di Russia. In occasione del gol del Bologna, l’arbitro toscano giudica involontario il fallo di mano di Poli (controllo errato del pallone e sfera che finisce sul suo braccio largo) nell’azione che porta al gol Pulgar.



Tagliavento, davanti alla Var, non lo invita a rivedere al monitor l’azione perché probabilmente l’arbitro in campo glie lo impedisce, confermando di aver valutato l’entità del fallo. Irrati commise lo stesso errore anche con la mancata concessione del rigore alla seconda giornata in Roma-Inter (fallo di Skriniar su Perotti). Anche allora, davanti alla Var c’era un “big”, Orsato. Pensare che quando la coppia arbitro-var è composta dagli “anziani” (alcuni più di altri…) la tecnologia sia vista… poco. Un po’ di fastidio, ma per altri motivi, la Var l’ha data a San Siro dove l’apparato tecnologico è andato in tilt per qualche minuto. In campo c’era Gianluca Rocchi, l’arbitro che rappresenterà l’Italia in Russia, che valuta bene due episodi: il gol del 2-0 interista, segnato da Perisic, che parte da posizione regolare; e l’espulsione finale del portiere gialloblù Nicolas, che commette fallo in chiara azione da gol. Portiere espulso anche a Roma, dove Calvarese mostra il rosso a Puggioni dopo appena sette minuti: il portiere del Benevento interviene con le mani fuori area, su un pallonetto di Immobile. Regolare il secondo gol dei campani: Guillherme riceve l’assist di Lombardi, che crossa la palla un attimo prima che varchi del tutto la linea di fondo. Nel finale, rigore per la Lazio per fallo di Costa su Nani.



Bene La Penna a Cagliari e Valeri a Firenze. Due i casi da moviola: un intervento di Burdisso su Castan, che fa chiedere il rigore ai sardi (sullo 0-0), ma è l’ex romanista ad abbassare la testa in gioco pericoloso per colpire il pallone sull’intervento del difensore del Torino. Al Franchi di Firenze, invece, Valeri espelle Capuano per doppio giallo. Il calciatore del Crotone, già ammonito, allarga il braccio e colpisce Chiesa al volto. Rigore concesso da Orsato in Chievo-Sampdoria: il contatto in area tra Gobbi e Zapata viene confermato dalla Var. Confermato dal monitor anche il gol del 2-1 del Chievo. In serata, Mazzoleni ricorre al Var una sola volta in Juventus Milan per un contatto Benatia-Bonucci: dopo il controllo, il fallo (nell’area rossonera) è confermato a carico dello juventino.



