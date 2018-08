Giardinetti attende l’ultimo botto Russo: «Aspettiamo la ciliegina…»

di Tiziano Pompili

Il Giardinetti ha iniziato ufficialmente la sua avventura da neo arrivata in Promozione. La squadra di mister Marco Russo si è radunata ieri per l’inizio della preparazione. Assieme a parte dell’ossatura del gruppo che ha vinto il campionato di Prima categoria (con le conferme del bomber Federici, ma anche di gente come Di Cicco, Paoliello e Bendia) e senza alcuni importanti protagonisti della passata stagione (capitan Leccese che sembra voler fermarsi col calcio, ma anche Santoni e Brancati che si sono accasati altrove), ci saranno alcuni volti nuovi: su tutti gli ex Atletico Torrenova Miro Sbraglia (centrocampista) e Andrea Cortese (difensore) che saranno accompagnati da una serie di interessanti giovani.



«Se l’organico è completo? Quasi… - sorride mister Russo – Aspettiamo che torni dalle ferie il direttore sportivo Sartacci e poi cercheremo di piazzare la ciliegina sulla torta con un rinforzo lì davanti». Per Russo sarà la prima volta in Promozione da allenatore, ma il tecnico non è il tipo da spaventarsi facilmente. «Ovviamente non potremo ripetere la stagione passata in cui siamo stati protagonisti su due fronti – rimarca l’allenatore – Ma sicuramente non giocheremo solo per fare le comparse: vogliamo fare bene». Il debutto in amichevole del nuovo Giardinetti (che ha perso l’altra denominazione Garbatella legata all’ex co-presidente Giovannoni, trasferitosi alla nuova Virtus Olympia) è fissato per sabato prossimo a Paliano contro la locale compagine (di fatto proveniente da Olevano) di pari categoria.

