Giardinetti Garbatella non solo coppa. Russo: «Dò la priorità a questo club»

di Tiziano Pompili

Nel controverso girone G di Prima categoria (a meno di ulteriori sviluppi giudiziari) è arrivato il verdetto più importante, quello legato al salto in Promozione. Grazie al successo interno per 2-0 sullo Sporting Torbellamonaca (e stante l’attuale penalizzazione di sei punti ai danni della Roma VIII che sta valutando se fare ricorso), il Giardinetti Garbatella si è aggiudicato il primo posto. «Una bellissima cavalcata in un campionato difficile – commenta mister Marco Russo – Già in estate avevamo allestito un gruppo che potesse ben figurare in Promozione con la speranza di un ripescaggio dopo la fusione tra Giardinetti e Garbatella. Volevamo essere protagonisti sia nel girone di campionato che in Coppa e abbiamo centrato in pieno l’obiettivo».



Il Giardinetti Garbatella, infatti, giocherà pure la finale di Coppa Lazio il prossimo 27 maggio contro la Nuova Pescia Romana sul campo neutro delle Muracciole di Aranova. «Nessuna distrazione per la vittoria del campionato. Già da oggi riprendiamo a lavorare con intensità e concentrazione perché vogliamo vincere domenica nell’ultima gara di campionato sul campo della Novauto e poi trionfare anche in Coppa. La Nuova Pescia Romana è una squadra tosta dal punto di vista agonistico e molto ben organizzata. Probabilmente noi abbiamo qualcosa in più dal punto di vista tecnico, ma le percentuali di una finale sono sempre 50 e 50».



Poi sarà tempo di festeggiare, ma anche di iniziare a pensare subito al futuro. «Sono sincero, in questo periodo sono arrivati diversi “interessamenti” nei miei confronti e questo non può che riempirmi d’orgoglio perché evidentemente è stato notato il lavoro fatto in questo club – spiega Russo -. Dopo il 27 maggio, comunque, incontrerò la società perché la mia priorità va comunque al Giardinetti Garbatella. La Promozione l’ho fatta da giocatore alla Vigor Perconti circa venti anni fa: ora è tutto cambiato, ma mi piacerebbe farla anche da allenatore».

