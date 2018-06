Giardinetti e Garbatella si dividono Saranno entrambe in Promozione

di Tiziano Pompili

Nelle scorse ore Daniele Giovannoni, ex patron del Garbatella che nell’estate 2017 si era fusa con il Giardinetti della famiglia Ranieri diventando Giardinetti Garbatella, aveva annunciato in una lettera aperta ciò che era nell’aria da tempo, vale a dire la separazione delle strade tra i due club dopo appena un anno di “convivenza”. Nella missiva Giovannoni specificava di «illustrare a breve i nuovi progetti sportivi per la stagione ventura, ripartendo comunque dalla Promozione».



Non portando dietro, però, il titolo conquistato dai ragazzi di mister Marco Russo tramite il successo in Coppa Lazio e nel girone G di campionato. Titolo che invece rimarrà a Giardinetti assieme a tutti quelli (alquanto prestigiosi) guadagnati nel tempo dal club del presidente Ranieri. Lo scenario, dunque, sembrerebbe questo: a Giardinetti (e con questo nome) rimarrebbero Russo e diversi giocatori protagonisti nella stagione appena conclusa per provare l’avventura in Promozione, ma tre le avversarie del girone (che sarà quasi certamente il gruppo C) troveranno anche la compagine di patron Giovannoni.



Sul nome di quest’ultima c’è ancora massimo riserbo e anche sul nome club da cui Giovannoni rileverebbe il titolo di Promozione, ma alcuni indizi porterebbero alla pista dell’Alberone. D’altronde il presidente Centra, sia sui social che al sito del Messaggero, aveva dichiarato di essere in procinto di cedere il suo titolo e dunque questo “chiuderebbe il cerchio”. All’inizio della prossima settimana sono attesi sviluppi decisivi.

