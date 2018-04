Giardinetti Garbatella vola in finale Rossi: «Traguardo voluto con forza»

di Tiziano Pompili

Il Giardinetti Garbatella ha centrato il primo obiettivo stagionale, la finale della Coppa Lazio che varrà un posto in Promozione. Nella semifinale di ieri sul campo della Roma VIII, che comanda il girone G con tre punti di vantaggio proprio sul Giardinetti Garbatella, la squadra di mister Marco Russo si è imposta per 2-1 con le reti di Bendia e Grosso, ribaltando l’inerzia dell’1-1 del match d’andata.



«Abbiamo raggiunto un grande traguardo, fortemente voluto da tutto l’ambiente sin dall’inizio della stagione – dice raggiante il portiere classe 1991 Andrea Rossi – La semifinale con la Roma VIII è stata molto dura: abbiamo affrontato un avversario di spessore, ma abbiamo giocato una grande partita seguendo alla perfezione le indicazioni di mister Russo». Non è un caso che la Roma VIII non aveva mai perso in casa durante questa stagione, quindi l’impresa del Giardinetti Garbatella è stata notevole. «Ma non abbiamo fatto ancora nulla – avverte Rossi – Siamo ancora secondi nel girone di campionato e alla fine della stagione ci giocheremo la finale di Coppa contro la Nuova Pescia Romana. Ora testa bassa e torniamo a lavorare di gruppo: abbiamo avuto qualche problema di amalgama all’inizio dell’anno, ma ora abbiamo trovato il giusto spirito di squadra e vogliamo arrivare all’obiettivo».



Emozioni che hanno fatto “effetto” anche a un portiere che in carriera ha festeggiato un’Eccellenza vinta col Sora e ha avuto altre esperienze importanti come quella dello scorso anno al Vescovio (sempre nel massimo campionato regionale) o di qualche anno fa a Trani in serie D. «Asssolutamente sì, il calcio regala grandi gioie a tutti i livelli, ma come detto non abbiamo ancora centrato nessun obiettivo e quindi dobbiamo rimanere concentrati in questo finale di stagione» conclude Rossi.

