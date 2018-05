Giardinetti Garbatella vuole double Leccese: «Coppa? C'è emozione»

di Tiziano Pompili

Una lunga carriera in categoria superiori (tra Cynthia e Almas, tra le altre). Ma Ciro Leccese, difensore centrale classe 1987 in forza al Giardinetti Garbatella, non nasconde l’emozione per la finale di domani che ad Aranova assegnerà la Coppa Lazio di Prima categoria.



«Era tempo che non mi accadeva, ma sento le “farfalle nello stomaco” come si dice in queste occasioni – spiega il capitano del club capitolino – Non so perché, ma da tempo ho avvertito che a questa Coppa la squadra ha dato un’importanza addirittura superiore al campionato (che la squadra di mister Russo ha già vinto, stante anche la penalizzazione della Roma VIII). Questo per replicare a quanti pensano che il Giardinetti Garbatella abbia già la “pancia piena”: non è affatto così. In questa settimana ho visto degli allenamenti di alta intensità, il gruppo è davvero carico per questa sfida e se qualcuno ci chiedesse di giocarla subito, lo faremmo immediatamente».



Bisognerà aspettare le 16 di domani pomeriggio, invece, per sfidare la Nuova Pescia Romana, terza della classe nel girone A. «Abbiamo raccolto delle informazioni sui prossimi avversari – rimarca capitan Leccese – Sappiamo che hanno un ottimo reparto offensivo e che si tratta di una squadra a cui piace giocare a calcio. Come noi, sono stati costruiti per vincere e hanno lottato fino all’ultimo per la vittoria del girone, non a caso hanno chiuso a 72 punti che è un bottino invidiabile per una terza in classifica». Leccese ha un quadro abbastanza chiaro di quella che sarà la finale di domani: «Noi siamo abituati a partire forte e credo che sarà così anche contro la Nuova Pescia Romana. Dovremo gestire il momento di inevitabile calo che potremmo avere successivamente, ma in una finale sono davvero molteplici gli episodi che possono cambiare la storia di una sfida secca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA