Giovannoni spazza via “le nubi”: l’Alberone è definitivamente suo

di Tiziano Pompili

«Abbiamo trovato l’accordo con Daniele Giovannoni e regolarizzato tutto ciò che doveva essere fatto. Perciò l’Alberone è in mano alla famiglia Giovannoni». L’ormai ex massimo dirigente del club capitolino, Emanuele Centra, ufficializza la felice conclusione di una trattativa anticipata dal Messaggero nei giorni scorsi e poi “messa in dubbio” da tante voci di altre trattative. E in effetti Centra era stato avvicinato da altre società (Pescatori Ostia e Tor di Quinto, ma non solo), ma alla fine la proposta di Giovannoni è stata evidentemente la più convincente.



Ieri sera le parti hanno trovato un accordo definitivo e dunque l’Alberone diventa totalmente di proprietà dell’ex presidente del Garbatella. La squadra parteciperà al campionato di Promozione cambiando denominazione, si allenerà al Pionieri di San Basilio che però non è omologato per la seconda categoria regionale e dunque il club sta cercando un campo per le partite casalinghe. Top secret, al momento, anche la scelta dell’allenatore anche se Giovannoni sta vagliando profili di alto spessore e anche di categoria superiore: il nodo dovrebbe essere sciolto a breve.

