di Ugo Baldi

Ostiamare, Alfonso Greco confermato per la terza stagione sulla panchina biancovola. L'incontro tra il tecnico e la società si è chiuso con una fumata bianca. In corsa per la stessa panchina c'èrano Vigna (che resta in corsa per quella dell'Audace) e Paris sempre più vicino al Monterosi. Dalla parte di Greco ha pesato la valorizzazione dei giovani e anche il buon campionato. Ora la società partirà con la campagna acquisti come sempre sobria e mirata guidata da Fabio Quadraccia. Il primo tassello è quello di trovare una punta vista la quasi certa partenza verso la serie C del bomber del girone G di serie D Roberti.

Alfoso Greco che ha nel suo biglietto da visita una Coppa di Malta, classe 1969, lidense doc, era succedduto a Roberto Chiappara. La società del presidente Lardone, che come anticipato dal messaggero si avvarrà ddella collaborazione di Fisher. dunque, riparte (si fa per dire) da un tecnico che ha soddisfatto i tifosi e società lidense.

Greco cresciuto nelle giovanili della Lazio e passato poi, tra Cagliari, Catania,Cosenza, Spal, Carrara e Grosseto. Ha iniziato la carriera da allenatore a Via Candiani nelle file della Nuova Tor Tre Teste, guidando la prima squadra in Eccellenza e portando la Juniores alla vittoria dello scudetto nel 2007-08.

Quanto alla Flaminia Civita Castellana si aplia la rosa dei possibili candidati, ai nomi di D'Antoni, Schenardi, Puccica, Mariotti si è aggiunto quello di Mauro Venturi, che ha guidato nella stagione da poco conclusa l'Aprilia in maniera anche egregia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA