Grifone Gialloverde in Eccellenza. R.Latina e Zagarolo in Promozione

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici della nuova stagione, determinando le squadre ammesse d'ufficio per il completamento dei posti disponibili in Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza sono state ripescate tutte le società che erano inerite nella particolare graduatoria predisposta dal Comitato Regionale Lazio, ovvero, nell'ordine:



MONTALTO

PRO ROMA CALCIO

SPORTING GENZANO

MONTESPACCATO

SORA CALCIO

RONCIGLIONE UNITED

REAL MONTEROTONDO SCALO

BOREALE DONORIONE

COLLEFERRO CALCIO



Il ripescaggio dell'Anzio ha reso necessario coprire un ulteriore posto e per farlo, il CR Lazio ha stilato una graduatoria stilata tra le società che, pur non essendo inserite in graduatoria, hanno fatto richiesta di ripescaggio (come previsto in base ai Comunicati Ufficiali) nella speranza che i posti disponibili fossero superiori a quelli delle stesse squadre in graduatoria. Una graduatoria che ha premiato il GRIFONE GIALLOVERDE, squadra romana, che ha riportato un punteggio superiore a quelli di Formia, Real Cassino, Atletico Morena e Roccasecca, con quest'ultima che non ha rispettato i tempi previsti per presentare la domanda.



Anche in Promozione, tutte le squadre inserite in lista (e che hanno presentato domanda di ripescaggio) sono state ammesse al campionato. Le squadre sono, nell'ordine:

CORNETO TARQUINIA

TIVOLI CALCIO 1919

HERMADA

ANITRELLA

ATLETICO LADISPOLI

DUEPIGRECOROMA

CSL SOCCER

SANTA MARIA DELLE MOLE

SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

SPES POGGIO FIDONI



Il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio, dopo aver preso atto che le ammissioni non consentono di completare l’organico del Campionato di Promozione 2018/2019, risultando vacanti ancora n° 8 posti, ha deciso di esaminare le domande presentate, dalle società non inserite nella graduatoria di ammissione, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Comunicato Ufficiale n. 459

adottando, per il loro ordinamento, analoghi criteri all’uopo disposti e oggetto di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 13. Ne è scaturita una graduatoria che ammette in Promozione le seguenti società:



AURELIO ROMA ACADEMY

REAL LATINA

R. MORANDI



In secondo luogo, per coprire i restanti cinque postio, il Cr Lazio ha deciso di esaminare le domande pervenute oltre i termini previsti, stilando anche qui una graduatoria con gli stessi criteri, che "promuove" le seguenti 5 società:



POLISPORTIVA DE ROSSI

PESCATORI OSTIA

URBETEVERE CALCIO

ATLETICO ZAGAROLO

ATLETICO CERVARO 2014



Hanno concorso al ripescaggio anche W3 ROMA TEAM e ACADEMY LODIGIANI, che sono risultate al sesto e settimo posto della graduatoria e dunque non sono state ammesse al ripescaggio.





