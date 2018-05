Guidonia, play-out col Poggio Fidoni, Inutile la vittoria con la Vis Subiaco

di Enrico Zarelli

Al Guidonia non è bastata la vittoria per 2-0 contro la Vis Subiaco per evitare i play-out. Sarebbe bastato appena un punto in più per evitarli, sfruttando la norma del merito fissato a più di 8 lunghezze di distacco. Invece la distanza è proprio di 8 punti, frutto della vittoria esterna del Poggio Fidoni contro un già salvo Salto Cicolano. Una rincorsa disperata, quella del Guidonia, che aveva accarezzato il sogno di una salvezza tranquilla, disputando un girone di ritorno a ritmi da quinto posto. 28 punti collezionati contro gli appena 14 del girone di andata. Raggiunta quota 34, a +5 dalla zona play-out, qualcosa si è inceppato, ed il Guidonia è tornato a scivolare fino a rendere inutile anche l’ultima buona prova contro la Vis Subiaco. Gara decisa da due gol messi a segno nella ripresa, dopo un primo tempo dominato, seppur con qualche brivido. Al 7’ Massi porta in vantaggio il Guidonia: serie di finte al limite dell´area e palla spedita all´angolino, dove Ludovici non può arrivare. Il gol che chiude il match porta la firma di Narcisi, che trova il colpo di testa vincente sul corner battuto da Lanatà.





© RIPRODUZIONE RISERVATA