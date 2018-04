Guidonia, tre punti per la salvezza. Salto Cicolano ko con Casalenuovo

Il Guidonia non sbaglia il delicato confronto con il Salto Cicolano. Contro la formazione reatina gli uomini di Roberto Alberghini si giocavano molte delle possibilità rimaste per una salvezza diretta, senza passare per le forche caudine dei play-out. E i “corvi” non hanno fallito l’appuntamento. La sfida del Fiorentini la decide Casalenuovo, al 16’ della ripresa: Toncelli colpisce di testa su un cross arrivato alla destra; sulla respinta del portiere arriva Casalenuovo che ribadisce in rete. Il vantaggio è un premio ad una gara dominata dal Guidonia che fino a quel momento non era riuscito a concretizzare la propria superiorità. Le migliori occasioni per gli ospiti, finite sul taccuino, sono appena due, una per tempo ed entrambi fuori, con Maiellaro mai impegnato in nessuna delle circostanze. Diverse invece le opportunità per il Guidonia. Tra le più importanti quella capitata sui piedi di Toncelli ma parata miracolosamente dal portiere ospite. Diversa quella di Narcisi che, da buona posizione, cicca il pallone mandandolo fuori. Alla mezzora della ripresa c’è un’altra occasione per Casalenuovo, servito da Alessandro Macciocchi, ma il tiro viene ribattuto da un giocatore avversario. Nel finale Lori si libera di mezza difesa per poi scagliare un sinistro dal limite dell’area: il tiro viene intercettato dal braccio largo di un giocatore avversario. L’arbitro comanda il rigore, fallito però da Pasciucco. La vittoria da ossigeno al Guidonia che ora avrà due turni terribili contro Fiano e Pro Roma.

