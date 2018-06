Hamsik: «Sono ancora del Napoli, ma potrei andare in Cina»

«Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c'è la possibilità di un trasferimento in Cina». Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. «Ho detto al presidente De Laurentiis che c'è questa opportunità ma al momento non ci sono novità», aggiunge Hamsik a margine di un evento benefico a cui ha preso parte in Slovacchia.

