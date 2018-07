di Andrea Gionti

L’Hermada dopo il ripescaggio in Promozione si muove con attenzione e il primo passo è stata la conferma del gruppo storico composto dai vari Pepe, Gurgui, Venerelli, Mucciarelli, Masci, Bove, Zandonà, Negri, Di Fonzo, Di Girolamo, Di Cicco, Di Biasio, Vitiello, Trani, Guastaferro, Palmieri, Recchia e Tullio: ragazzi che arrivano dalla juniores. Sempre per il reparto dei giovani di Lega per fine prestito ritornano alla base i classe 1998 Marco Bagnariol (portiere) e Luca Guarnieri (esterno), entrambi dallo Sporting Vodice.



Il ds Paolo Marchiori ha ufficializzato tre colpi: l’attaccante Davide Funari, la scorsa stagione con Podgora e Pontinia, il difensore Stefano Scuoch, ex San Michele e Donato e l’esterno offensivo ex Terracina Ernesto Marconi. «Tre arrivi di prima scelta che andranno a rinforzare la rosa – commenta Marchiori – Siamo sulle tracce di un difensore centrale, di un centrocampista e di un esterno offensivo. Sta nascendo un Hermada tosto e gagliardo che vorrà dire la sua, ma è chiaro che il primo obiettivo sarà quella di una salvezza tranquilla».

