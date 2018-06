di Andrea Gionti

Hermada e il tecnico Fabrizio Pannozzo ancora una volta insieme per il prossimo torneo di Promozione, ma la novità arriva dalla panchina della juniores d'Elite, che sarà affidata al veterano Fernando Ramazzotto. Il responsabile tecnico Daniele Bagnariol ha scelto quest’ultimo, ex giocatore rossoblu, per guidare i giovani che il prossimo anno si cimenteranno con le migliori 31 realtà regionali nel campionato d'èlite. L’Hermada in attesa dei primi colpi di mercato si gode il giovane Emanuele Della Fornace (classe ’95), che con 20 gol realizzati si è laureato capocannoniere del girone I del campionato di Prima categoria. Tutta la trafila nelle giovanili del Terracina, arrivando fino alla prima squadra in Eccellenza e lo scorso anno in Promozione sempre con i tigrotti, quest’anno a Borgo Hermada si è rivelato tra le sorprese: «Mi sono trovato bene. Un grande gruppo, una società forte alle spalle e un tecnico come Pannozzo che è stato bravo a dare stimoli giusti a tutti. Un tecnico che vede molto bene la partita dalla panchina. Per il futuro? È ancora presto, il mercato estivo è appena iniziato».

