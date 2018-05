di Andrea Gionti

Dopo l’Aurora Vodice Sabaudia, che ha festeggiato la scorsa settimana l’approdo in Promozione, ora tocca anche all’Hermada, che, vincendo 2-1 il derby contro l’Agora, ha chiuso ufficialmente al secondo posto nel girone I e aspetta liete novelle sul fronte ripescaggio. Dimenticata in tempi rapidi la doppia retrocessione (con ripescaggio) dalla Promozione, il club presieduto da Pierpaolo Marcuzzi ha archiviato la stagione con un bottino di 66 punti (-5 dalla vetta) in 30 giornate, frutto di 19 successi, 9 pareggi e due soli ko, quelli targati il 15 ottobre (3-1) contro il Real Latina e il 6 maggio (2-1) in trasferta contro l’Aurora Vodice Sabaudia. Numeri altisonanti contraddistinti da 60 reti (6° attacco del torneo) e dalla migliore difesa (22 gol incassati). Sul gradino più alto del podio della classifica cannonieri il girone I ha incoronato proprio l’attaccante dell’Hermada Emanuele Della Fornace, dominatore a quota 20. Un ruolino di marcia invidiabile in cui si è vista la mano del tecnico fondano Fabrizio Pannozzo, che si è rivelato l’arma in più della cavalcata vincente dei terracinesi, protagonista in passato anche di affermazioni in campo giovanile con il titolo regionale vinto con la juniores. In attesa dell’inaugurazione, il prossimo 8 luglio, dello stadio “Della Vittoria”, dove interverrà anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò, in casa Hermada si pensa già a costruire la squadra per affrontare la prossima stagione, che, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà di nuovo in Promozione.

