Higuain: «Giusto non andare in Israele»

«È stato giusto non andare in Israele, la sicurezza viene prima di tutto»: così l'attaccante della Juventus e della Nazionale argentina Gonzalo Higuain, in un'intervista a Espn rilanciata dal maggiore quotidiano argentino Clarin, commenta l'annullamento della partita fra Israele e Argentina per le minacce dei gruppi terroristici ai giocatori sudamericani. Higuain è stato l'unico giocatore a parlare della vicenda: «alla fine è stata fatta fare la cosa giusta, la sicurezza e il buon senso sono al primo posto».



