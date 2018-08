Higuain arriva a Milano: «Ho già parlato con Gattuso». Cori contro Bonucci

di Eleonora Trotta

«Sono felice, saluto tutti i nuovi tifosi e quelli della Juve che mi hanno dimostrato tanto affetto. Dove può arrivare il Milan? Speriamo il più lontano possibile. Ho già parlato con Gattuso». Così, Gonzalo Higuain ha parlato al momento del suo arrivo all'hotel milanese 'Westin Palace', dove ad accoglierlo c'erano circa 200 tifosi. Non solo applausi per il Pipita, però, alcuni sostenitori hanno intonato dei cori contro Bonucci definito «Uomo di m...». Il difensore di Viterbo è in volo per Torino. Atterrerà domani alle 11:00 circa, mentre nel pomeriggio sosterrà le visite mediche di rito che anticipano la firma sul contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA