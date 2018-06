Monterosi, i 2004 via dalla finale a Vasto. Capponi: «Troppa violenza»

di Ugo Baldi

«Questo non è calcio» Il presidente del Monterosi Luciano Capponi è quanto meno arrabbiato dopo quanto accaduto a Vasto, in occasione della finale del Torneo del Mar Adriatico. « Purtroppo quanto accaduto domenica scorsa nella finale del torneo valida per la categoria Giovanissimi 2004 - ha raccontato - prima dell’inizio dei tempi supplementari è stato quacosa di poco carino: si è scatenato un clima di guerriglia insostenibile creato dalla panchina avversaria e da tutto il contesto esterno nei nostri confronti. La mia squadra è stata costretta ad uscire dal campo rinunciando al possibile primo posto. Un episodio grave del quale sono rimasti mortificati anche gli organizzatori della manifestazione i quali hanno inviato ieri una lettera di scuse alla nostra società. Eì la seconda volta che capita. Già era successo in campionato»



La lettera di scuse dell'organizzazione infatti recita:

« A tutta la realtà sportiva del Monterosi calcio, sono molto dispiaciuto per quello che e’ successo l’altro giorno durante la finale dei 2004. La nostra Associazione in 9 anni tra calcio e basket ha organizzato 46 edizioni, in tutto questo tempo ci siamo adoperati per creare un ambiente sano e pulito. Abbiamo messo nel nostro “Libro nero” alcune società non facendole mettere mai più piede ai nostri eventi, tanto da aver reso i nostri tornei molto ricercati e rinomati proprio perché frequentati da realtà molto educate come la vostra. Mentre i vostri 2004 giocavano, io mi trovavo al campo Bucci e dirigevo tutti i piccoli (Pulcini , Primi calci e Baby) e mi stavo emozionando vedendo quella grande festa, ed ero molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a creare negli anni facendo gioire tantissimi ragazzi e centinaia di famiglie…Poi di colpo ho ricevuto la telefonata di Alessia, la vostra responsabile della parte tecnica, e sentendo quelle brutte cose mi e’ crollato il mondo addosso. La Società in questione è stata un incubo per noi e da noi non metterà più piede in questo torneo. E’ stata una vergogna assoluta. Sono molto dispiaciuto e non ho più altre parole da aggiungere. Una cosa è certa, combatterò insieme con i miei collaboratori fino alla morte per rendere i nostri tornei accessibili solo ed esclusivamente alle scuole calcio come la vostra».

Giuseppe Centroeventi Tornei Giovanili

© RIPRODUZIONE RISERVATA