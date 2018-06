Tor di Quinto altra delusione: niente finale per lo scudetto Giovanissimi

di Paolo Baldi

Niente da fare anche questa volta. I Giovanissimi del Tor di Quinto escono a testa alta dalle Final six, pur non avendo subito sconftte, non sono andati in finale. La Liventina ha staccato il pass per una migliore differenza reti. La gara tra i romani e i veneti è terminata 1-1.

Al 34' del primo tempo gol della Liventina con Bortolin; pareggio nella ripresa della formazione allenata da Marco Moretti dopo otto minuti con Morelli. Inutile il forcing finale della squadra romana che ha giocato comunque un calcio migliore degli avversari e colpito un palo. «Bravi e sfortunati - ha detto il presidente Massimo Testa - il regolamento va cambiato, è la quarta volta che usciamo per differenza reti».

