Iannotti tiene in vetta il Villalba. Vittoria sofferta contro la Luiss.

di Enrico Zarelli

Il Villalba batte la Luiss 2-1 e resta primo. Ma gli universitari diventano un ostacolo più duro del previsto. La paura di vincere annebbia le idee agli uomini di Ferranti che faticano a piegare l’avversario. Il Villalba è consapevole che per le ultime due partite l’unico risultato possibile è la vittoria, visto che il Pro Roma, sempre ad un solo punto di distanza, ha il vantaggio mentale proprio di chi rincorre. Fin dalle prime battute del match si capisce che sarà dura. Ferranti deve fare a meno di Anselmi e Pomposelli e, ridisegnando la difesa, dalle parti di Di Stefano si balla spesso. All’11’ la gara sembrerebbe mettersi sul binario giusto, con il vantaggio siglato su rigore da Petrangeli per fallo di mano di Costagliola. Al 18’ lo stesso Petrangeli colpisce la traversa con una splendida rovesciata, dopo aver raccolto l’assist in area di Panetta. I padroni di casa mancano il raddoppio al 20’ con Loreti: il suo colpo di testa finisce di poco a lato alla destra di Morabito. La Luiss però è viva. Ben ordinata nella sua metà campo, impedisce al Villalba di manovrare con agio, per poi cercare il colpo in contropiede affidandosi alla forza di Agostino. Proprio il numero 9 alla mezzora spedisce il pallone in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Un minuto dopo Agostino vince un contrasto con Bartucca e s'invola verso la porta: colpo da sotto e Di Stefano è battuto. Il pareggio da coraggio alla Luiss che al 38’ si rende ancora pericolosa con Agostino, ma Di Stefano si supera neutralizzando la conclusione ravvicinata dell’attaccante. Nel finale il Villalba manca il raddoppio con Petrangeli, con il tiro sotto-misura ribattuto dal portiere ospite. Nell’intervallo Ferranti decide di sostituire Panetta, che aveva sofferto particolarmente le incursioni degli avversari, con Belfiori. La ripresa si apre all’insegna delle occasioni mancate dal Villalba. Iannotti si mangia due gol difficili da sbagliare per uno con il suo tasso tecnico. La Luiss si mantiene coperta per colpire in contropiede. Il tempo passa e la paura di fallire l’obiettivo cresce. Ma al 24’ Iannotti si fa perdonare per le occasioni mancate e riporta il Villalba in vantaggio, raccogliendo in area la sponda di Prioteasa. Un minuto dopo il Villalba invoca il rigore per l’atterramento in area di Petrangeli ma l’arbitro dice no. Ferranti effettua i cambi necessari per avere forze fresche in campo e per gestire al meglio l’ultima fase della gara. Tra i nuovi entrati è Petrucci a mettere in difficoltà la difesa ospite. Dopo 4 minuti di recupero termina il confronto. L’esultanza del Villalba è composta perché la vittoria del campionato resta appesa ad un filo. Anzi, ad un solo punto.

