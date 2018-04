Il Barça campione con 3 turni d'anticipo: tripletta di Messi e 25° titolo

di Redazione Sport

Dopo la Coppa del Re, il Barcellona festeggia il secondo titolo stagionale, conquistando con tre giornate d'anticipo la vittoria nella Liga, grazie anche al successo sul terreno dello stadio Riazor a La Coruna sul Deportivo. Di 4-2 il punteggio finale, siglato dalle reti di Coutinho al 7', su passaggio di Dembelé, e dall'ennesima tripletta di Leo Messi, che fa centro al 38' del primo tempo, al 37' e al 40' della ripresa. Prima del riposo i padroni di casa avevano accorciano con Perez (40'), poi nella ripresa (19') erano anche arrivati a firmare il momentaneo pareggio sul 2-2 con Colak. Per i blaugrana si tratta del 25/o titolo di Spagna, il nono negli ultimi 18 anni, contro i sei del Real Madrid, che il Barcellona affronterà domenica prossima nel Clasico del Camp Nou alle 20,45. Al Barca bastava un pari, missione stracompiuta. Nella classifica della Liga è sempre stato in testa e adesso ha 86 punti (con una partita in meno) all'attivo, 11 in più dell'Atletico Madrid, secondo e oggi vittorioso.

