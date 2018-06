di Emiliano Papillo

Francesco Cardinali, anagnino purosangue, bomber del Città di Anagni, neopromosso in serie D, ha lasciato la compagine della sua città dopo oltre due stagioni da autentico protagonista. Nell'ultima stagione 15 reti i n campionato ed altre in Coppa Italia, un autentico trascinatore.

Cardinali lascia da capitano. L'annuncio nella serata odierna. «A malincuore ho deciso di lasciare il Città di Anagni, la squadra della mia città. Una maglia che amo come poche altre cose al mondo, ma che purtroppo non posso piu' indossare. C'ho riflettuto molto in questi giorni, ma non posso evitare la scelta di lasciare la squadra- ha spiegato Francesco Cardinali- la famiglia ed il lavoro vengono prima di ogni cosa, anche della serie D».



«Al momento di comunicare la mia decisione alla società, ho pianto come un ragazzino, non lo nego, la maglia della mia città per me era un sogno, ma nella vita bisogna fare alcune scelte- ha aggiunto Cardinali- purtroppo ho due bambini e la mattina esco alle 5 da casa per il lavoro, non era piu' possibile conciliare gli impegni con gli allenamenti. La serie D è una categoria importante, impegnativa. Ringrazio la società, ha fatto di tutto per farmi cambiare idea, ma a malincuore ho preso questa decisone. Debbo dedicarmi al lavoro ed alla mia famiglia, il calcio non è tutto. E' chiaro che ci tenevo molto a disputare la D con la maglia della mia città, ma non sarà mai possibile. Resterò sempre il primo tifoso di questa squadra. Ci sono momenti che resteranno sempre impressi nella mia mente, ma era il momento giusto di lasciare, non voglio essere di peso. Non avrei reso come avrei voluto senza allenarmi a dovere»



«Oltre alla società ringrazio lo staff tecnico, i miei compagni di squadra ed i tifosi, fantastici. Riaprtirò dalla Promozione». Cardinali non lo dice ma sembra imminente l'annuncio del suo passaggio all'Anitrella di mister Angelo Bottoni. Con Cardinali va via anche Francesco Prati. Confermati invece Alessio Pralini ed il giovane Pappalardo.





