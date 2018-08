di Emiliano Papillo

Due colpi di mercato per il Cervaro calcio neopromosso in Promozione. La compagine del presidente Giovanni Marandola nella giornata di oggi ha ufficializzato l'ingaggio di due importanti giocatori. Si tratta di Cristian Pascarella, attaccante di 21 anni e del centrocampista Alessandro Istrefi. Pascarella viene dagli Usa.

A presentare i due giocatori è stato l'allenatore del Cervaro, Gianni Fargnoli. «Pascarella è un attaccante di 21 anni molto bravo tecnicamente e di una velocità impressionante. Dopo essere stato nel Frosinone Allievi e Primavera è andato al San Cesareo allenato allora da mister Fabrizio Perrotti e successivamente nell'Eccellenza molisana dove ha realizzato 15 reti- ha spiegato mister Fargnoli- successivamente è andato negli Usa gioocando nei college, una lega apposita, un semiprofessionismo. In America è stato tre anni, ora è tornato in Italia e l'abbiamo ingaggiato. Un grande acquisto. Suo fratello minore, di 19 anni è all'Itri»



«Con Pascarella è arrivato anche Istrefi - ha aggiunto Fargnoli - un centrocampista di 18 anni ex Cassino che è originario di Cervaro. Possiamo dire che con questi due acquisti la squadra è completa. Dopo oltre 15 anni Cervaro tornerà a disputare il campionato di Promozione. C'è molto entusiasmo e la voglia di fare bene. Sarà fondamentale partire con il piede giusto, l'obiettivo è la salvezza».

