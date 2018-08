di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni, neopromosso in serie D, giocherà le sue gare casalinghe della stagione 2018-2019 almeno per quanto riguarda il girone di andata, al Nando Marocco di Morolo. Diventa quindi ufficiale l'indiscrezione di alcuni giorni fa del Messaggero. Inizialmente gli anagnini che la passata stagione hanno giocato le gare interne del campionato regionale di Eccellenza, girone B al Tintisona di Paliano erano orientati a cionfermarsi nella vicina cittadina ciociara a ridosso della Selva, ma mancherebbero alcuni accorgimenti tecnici per l'omologazione alla serie D. Così la società anagnina guidata dal patron Simone Pace e dal presidenti Alfredo Cicconi si è orientata verso i lepini contattando la società del Morolo ed il comune. C'è stato l'ok, quindi le due squadre chiederanno alla Figc di alternarsi la domenica nelle gare casalinghe. La conferma è stata data nel pomeriggio di oggi dal presidente degli anagnini Alfredo Cicconi.



Gli anagnini resteranno a Morolo almeno fino al termine del girone di andata per poi tornare al Roberto Del Bianco di Anagni dove si effettueranno i lavori per la realizzazione del manto sintetico e migliorie all'impianto. il neo sindaco di Anagni, Daniele Natalia ha promesso il massimo impegno per risolvere in tempi brevi la questione.



Il Città di Anagni quindi si allenerà durante la settimana a Paliano per poi giocare le gare casalinghe della domenica a Morolo. Domani le due squadre, si affronteranno in amichevole alle 16,30 al Tintisona di Paliano dove i due tecnici, Manolo Liberati per l'Anagni e Mirko Granieri per il Morolo proveranno le rispettive squadre.

Sul fronte del calcio giocato il Città di Anagni potrebbe provare due nuovi giocatori, mentre aumenta la posisbilità di rivedere in maglia biancorossa il bomber Matteo Federici dopo la sua esperienza, 7 reti in 7 gare in Austrilia. Tornerà in Italia il 13 agosto.

