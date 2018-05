Il City è da record, il Tottenham va in Champions e il Chelsea scivola al 5° posto

di Redazione Sport

Manchester City da primato, Tottenham in Champions. Battendo il Brighton 3-1 la squadra allenata da Pep Guardiola ha stabilito il record in Premier per numero di punti, reti segnate e partite vinte in una singola stagione. Il City, già campione d'Inghilterra, è arrivato a 97 punti, due in più rispetto al Chelsea dalla stagione 2004-'05, ed a 105 gol, due in più del precedente record, sempre del Chelsea, nella stagione 2009-'10. La squadra del tecnico catalano, inoltre, ha raggiunto 31 vittorie, superando il precedente record di 30 stabilito dal Chelsea la scorsa stagione, 18 delle quali consecutive, in questo eguagliando il primato detenuto dal Manchester United. Il Tottenham si è assicurato la qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo sul Newcastle per 1-0 con una rete di Harry Kane nella ripresa, la 28/a in campionato, che ha portato la sua squadra al terzo posto in classifica. Il Chelsea ha invece pareggiato 1-1 con con l'Huddersfield ed è scivolato al quinto posto, due punti dietro il Liverpool.

