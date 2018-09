Il derby di Monterotondo e Crecas Montespaccato gare da non perdere

di Paolo Baldi

Domani nel girone A di Eccellenza il turno sarà dedicato alle conferme o ai riscatti.

La seconda giornata è ricca di appuntamenti che promettono gol ed emozioni. Spicca il derby da tripla di Monterotondo tra Eretum e lo Scalo con la prima che porta in dote un vittoria esterna.

Da sottovalutare nemmeno il match di Palombara tra la Crecas targata Lauretti, in settimana e il Montespaccato che punterà a recuperare i due persi in casa.

Punta al riscatto l’Almas che però dovrà fare i conti con il Villalba che ha vinto domenica Debutto interno ( si fa per dire) del Ronciglione United che ospita l’Astrea sul campo Martinozzi di Carbognano per l’indisponibilità di quello di casa.

La Bricofer Casal Barriera, ospita il Civitavecchia che in settimana è stata penalizzata di un punto dalla Disciplinare per il caso Staffa (1000 euro di multa ed inibizione del presidente Biondi per 6 mesi).

Il Campus Eur dopo lo scivolone inaspettato è atteso in trasferta dall’esame Montalto anche lui a zero punti. Altra squadra a caccia della prima vittoria è la Valle del Tevere che ospita l’Atletico Vescovio. Altri due belli impegni per le formazioni genzanesi: Lo Sporting si misura con l’Unipomezia , mentre la Nuova Florida proverà a far lo sgambetto di nuovo al Cynthia.

