Il ds Cianni sprona la Cavese 1919: «Dobbiamo credere alla salvezza»

di Tiziano Pompili

La prima stagione di ritorno all’Eccellenza è stata indubbiamente tormentata per la Cavese. Tanti cambi tecnici (da Lulli ad Alvardi per poi passare ad un breve interregno con Giacchè player manager e a quello di Christian Corsi finito dopo l’ultima sfida con l’Ausonia), ma ora la squadra è concentrata solo ed esclusivamente sulla volata finale per tentare di salvare la categoria. Il gruppo è stato nuovamente affidato a Emanuele Giacchè con la collaborazione di Andrea Pasquazi e sta preparando la sfida di domenica sul campo dell’Audace.



«L’ambiente è compatto e il gruppo sta lavorando sodo, nonostante le difficoltà» dice il direttore sportivo Daniele Cianni che ha dovuto “sudare” molto nel suo primo anno da dirigente alla Cavese. «La salvezza diretta non sarà semplice, bisognerebbe collezionare almeno 10-12 punti per sperare anche se non dipende solo da noi. Ma dobbiamo credere a questo obiettivo, poi se sarà play out cercheremo di giocarlo al meglio». La pesante sconfitta interna pre-pasquale con l’Ausonia è alle spalle. «Vogliamo voltare pagina – dice Cianni – Quella è stata una partita nata male e finita peggio». Domenica la Cavese sarà ospite di un’Audace che non ha più nulla da chiedere al campionato e nei giorni scorsi è stata “agitata” dalle voci di un presunto addio del direttore generale Guidi (alimentate dallo stesso dirigente sui social).



«Ma non mi fido per niente di questo avversario – dice Cianni – L’Audace è un’ottima squadra e questo è anche un derby, dunque non ci aspettiamo regali di nessun tipo. Inoltre diffido sempre delle squadre che hanno la “testa libera” perché possono essere capaci di tutto. La Cavese, comunque, sta bene anche se bisognerà verificare le condizioni di alcuni ragazzi e probabilmente non riusciremo a recuperare Sola che è un giocatore molto importante per noi».

