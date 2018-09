Il Flaminia è di rigore, Artena k.o. Mignone segna il penalty decisivo

di Tiziano Pompili

Il Flaminia supera la Vis Artena ai calci di rigore e accede ai 16esimi della Coppa Italia di serie D. Gara bella ed equilibrata nel primo tempo, decisamente meno intensa nella ripresa. Un legno per parte (la traversa di Morbidelli su calcio di punizione a fine primo tempo per i viterbesi e il palo di Sabelli per la Vis Artena a dieci minuti dalla fine), alcuni ottimi interventi dei due giovani portieri Florio e Vitali e alla fine la lunga sequenza di calci di rigore che alla nona serie vedono festeggiare il Flaminia. Cristini si vede parare il suo tentativo, mentre Mignone (nella foto) rimane freddo e regala la qualificazione ai viterbesi.

