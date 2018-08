di Andrea Gionti

Pareggio in rimonta (2-2) e note positive nella seconda amichevole della stagione disputata dal Formia, militante in Promozione, sul campo della Sarnese (serie D). Chiuso il primo tempo con una rete al passivo, firmata da Maione, e subìto in apertura di ripresa il raddoppio ad opera di Mariani, i biancazzurri formiani hanno reagito con determinazione riducendo, a metà del secondo tempo, le distanze con un preciso colpo di testa del centravanti Zaccaro e pervenendo al pari a 5’ dall’epilogo con una staffilata di Petronzio all’incrocio dei pali. Soddisfatto il tecnico formiano Nando Di Benedetto, che ha proposto per buona parte della gara la stessa formazione vittoriosa nel primo test amichevole sul campo della Mondragonese (1-0 firmato dall’esterno destro Nulli), dando spazio solo nel finale ai rincalzi. “Pur se completamente rinnovata – ha commentato Di Benedetto – la squadra sta rispondendo bene, ma siamo appena all’inizio. Vogliamo comunque essere pronti per il debutto in campionato del 2 settembre sul campo dello Sporting Vodice”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA