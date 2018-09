di Andrea Gionti

Sorpresa oggi al debutto del Formia nella vittoriosa gara interna (3-1) contro l’Hermada, per la seconda giornata del campionato di Promozione. Vuota la panchina biancazzurra: l’allenatore Nando Di Benedetto non si è presentato stamane per improvvisi impegni di lavoro e nel pomeriggio, dopo un colloquio tra la società e il tecnico campano, si è arrivati alla risoluzione consensuale dell’accordo in considerazione della impossibilità di Di Benedetto di poter garantire anche in futuro una costante presenza negli allenamenti e nelle partite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA