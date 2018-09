di Andrea Gionti

Trentasei anni e non sentirli. Non conosce età il bomber campano Vincenzo Zaccaro, ritornato sulle rive del Tirreno per cercare di far riemergere il Formia dalle paludi della Promozione e riportarlo in Eccellenza. La doppietta rifilata ieri (il 2-2 in pieno recupero) nel derby del sud pontino contro il Monte San Biagio equivale al quinto centro in tre giornate, dopo il gol nella giornata inaugurale sul campo dello Sporting Vodice e il double messo a segno in casa a Maranola contro l’Hermada.



Ora è a quota 5 reti, ex aequo con un altro attaccante di lusso, quel Francesco Cardinali (capocannoniere e attore protagonista del passaggio quest'anno in serie D del Città di Anagni) che con la nuova maglia dell’Anitrella si sta confermando un giocatore di lusso per la categoria. Alle loro spalle con 4 reti c’è un’altra punta di grido, Grillo del Real Cassino Colosseo. «Sono contentissimo sul piano personale per l’ottimo inizio di campionato, ma in queste prime due trasferte potevamo raccogliere qualcosina in più – sottolinea capitan Zaccaro – Adesso ci aspetta un match molto duro contro l’Anitrella, dove mi troverò faccia a faccia con Cardinali, ma giocando davanti al nostro pubblico non dobbiamo assolutamente fallire»



Nell’esordio in panchina di Giovanni Russo ha debuttato nell’insolita veste di playmaker Diego Maradona junior (sostituito a metà ripresa da Antuoni), che ha anche sfiorato il sigillo su punizione. Un giocatore che con la sua provata esperienza potrebbe far fare al Formia il salto di qualità e lottare verso traguardi ambiziosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA