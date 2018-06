Il futuro di Anderson non è Felipe alla Lazio

di Alberto Abbate e Daniele Magliocchetti

Su più tavoli. Si lavora in modo frenetico, tanti i contatti e diverse trattative in ballo. La novità di questi ultimi due giorni è un’accelerata importante su Laxalt, ma al tempo stesso si parla con Gabbiadini, si riflette su Strakosha e Felipe Anderson è ai saluti. Non ci sono ancora annunci, ma da Formello assicurano che le novità sono dietro l’angolo, soprattutto sul difensore che il diesse Tare avrebbe già in mano da tempo, ma sul nome c’è il riserbo più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO