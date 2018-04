Il Genoa si distrae e la Spal pareggia in 10

di Redazione Sport

Finisce 1-1 tra Genoa e Spal ma il pareggio ha un sapore differente per le due formazioni. Quasi un successo per la Spal, in dieci per oltre un'ora, tanto da festeggiare alla fine come se fosse stata una vittoria. Mentre il Genoa in vantaggio con Lapadula e in superiorità numerica alla fine si fa riprendere da Lazzari e spreca un'occasione d'oro per sganciarsi del tutto dalla zona salvezza. Il tutto condito dai dubbi sul rigore assegnato con la Var a Lapadula per una presunta spinta di Vicari, che ha portato al momentaneo vantaggio rossoblù e all'espulsione del difensore biancazzurro. Il Genoa era partito con la giusta aggressività tanto da procurarsi un rigore dopo appena tre minuti. Incomprensione tra Schiattarella e Meret su un retropassaggio e fallo del portiere su Bertolacci per recuperare il pallone. Giacomelli indica il dischetto ma Lapadula si fa ipnotizzare e Meret respinge. Il Genoa non demorde e poco dopo sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Lapadula sugli sviluppi di un angolo. La Spal dopo un avvio difficile prova a rendersi pericolosa ma riesce solo a arrivare al tiro dalla distanza con Antenucci la cui conclusione è bloccata a terra da Perin. Al 24' Lapadula dopo un errore della difesa recupera palla in area e scarta anche il portiere appoggiando in rete contrastato da Vicari che riesce a respinge sulla linea. Lapadula cade, lamenta il contatto negato a gran voce da Vicari.



Il gioco viene fermato per consentire a Giacomelli di approfondire con l'impiego della Var: dopo 5' Giacomelli decide che c'è stata una spinta di Vicari su Lapadula e assegna un rigore che resta però molto dubbio. Vicari viene espulso tra le proteste dei romagnoli, Spal in 10. Sul dischetto va nuovamente Lapadula che questa volta non sbaglia battendo Meret. Nonostante l'inferiorità numerica la Spal ci crede e chiude il tempo in attacco. Sotto di un gol e di un uomo gli ospiti ad inizio ripresa alzano comunque il ritmo e il Genoa sembra soffrire la grinta della squadra di Semplici. Ballardini comprende così che deve osare di più inserendo Taarabt per Pandev ma pochi secondi dopo la Spal pareggia. Il Genoa perde palla al limite dell'area innescando un contropiede fulminante della Spal che arriva al limite con Schiattarella, bravo a aprire per Lazzari. Il 29 biancoazzurro con un diagonale preciso rasoterra sul secondo palo batte Perin per il gol del pareggio. I tecnici si affidano ai cambi ma Rossi e Floccari non riescono a incidere. Al 27' cross di Lazovic da destra, Lapadula a porta vuota manca il colpo di testa vincente per pochi centimetri. Sul fronte opposto Antenucci colpisce ma Perin è attento e blocca. La stanchezza inizia a farsi sentire, soprattutto per la Spal in dieci dalla mezz'ora del primo tempo, con il Genoa che cerca il colpo vincente. Ci prova così Medeiros al 40' ma la sua conclusione termina a lato. (

