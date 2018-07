di Andrea Gionti

«E’ stata una scelta ponderata. Volevo nuovi stimoli e soprattutto un progetto che fosse importante e con le idee chiare. Con il Latina Scalo Sermoneta ho trascorso un anno bellissimo che mi ha dato la possibilità di crescere. Ora parte una nuova avventura con il Pontinia e un ringraziamento particolare va al ds Emanuele Zomparelli che mi ha dato quest’opportunità». Entusiasmo e testa sulle spalle per Danny Schiavon, il 22enne jolly di centrocampo di Latina, uno degli acquisti di punta del club amaranto, attivissimo in questa finestra di mercato e che si candida nel ruolo di mina vagante nel prossimo torneo di Promozione. «Sono rimasto subito affascinato. A Pontinia hanno costruito un’ottima squadra e sono fermamente convinto che potremo fare bene e stupire più di qualcuno quest’anno». La parentesi di Sermoneta? «Bei ricordi, non posso dimenticare il gol decisivo del 2-1 che firmai nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Eretum Monterotondo, ma per come sono io sto guardando già al presente».

Lunedì è partita al Comunale la preparazione e tra i volti nuovi c’era anche il bomber ex Sporting Vodice Federico Costanzi, che negli ultimi quattro anni ha realizzato ben 78 gol. «Con Costanzi e Forzan non ho avuto mai il piacere di giocare insieme, ma già conoscevo entrambi, mentre con Peressini e Toto (andato via dopo la preparazione, ndr) siamo stati compagni di squadra a Sermoneta. Ho ritrovato tra l’altro, dopo l’esperienza di Podgora, anche il portiere Ristic. L'obiettivo? Speriamo di andare subito nella parte sinistra della classifica, sarà un girone molto duro con diverse favorite come Mistral Città di Gaeta, Real Cassino, Ferentino e qualche altra outsider, ma certamente dovranno fare i conti anche con noi». Parola dell’eclettico Schiavon, che nonostante i 22 anni ha già dimostrato tutta la sua maturità calcistica dentro e fuori dal campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA