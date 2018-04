di Mauro Topini

Al Ladispoli non riesce il sorpasso in vetta alla classifica del girone A dell'Eccellenza. I rossoblù non sono riusciti a sfruttare al meglio il fattore campo, perché la squadra di Pietro Bosco viene bloccata sul 2-2 nel big-match della 31.ma giornata dalla Vis Artena, che resta in vetta alla classifica. Di Bertino il primo gol rossoblù, bilanciato poi dalla rete del solito Laghigna. L'equilibrio, tuttavia, è durato una manciata di secondi perchè La Rosa ha subito riportato avanti il Ladispoli. Nel finale, direttamente su calcio di punizione, il pareggio del difensore Rossi che lascia i rossoverdi al comando della classifica con due lunghezze di vantaggio sul Ladispoli, quando mancano solo tre giornate alla conclusione del campionato, che mercoledì si regalerà un turno infrasettimanale nel quale il Ladispoli andrà a far visita al Tolfa (sempre più in difficoltà in termini di salvezza), mentre la Vis Artena giocherà sul campo del Monte Grotte Celoni.



Nella corsa promozione, dopo il pareggio sul campo del Real Monterotondo, ha perso una grossa occasione per inserirsi nella corsa a due l'Astrea, che resta a - 4 della vetta e a -2 dal secondo posto, anche se i ministeriali, nelle ultime due giornate di campionato, affronteranno il Ladispoli (fuori casa) e la Vis Artena, potendosi così giocare le proprie chance di un rientro in extremis in uno dei primi due posti della classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA