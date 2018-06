Il Milan dopo l'esclusione dall'Europa: «Confidiamo in sollecita revisione provvedimento Uefa»

Il Milan «confida in una sollecita revisione del provvedimento». È quanto afferma il club rossonero nella nota in cui ufficializza la decisione di presentare il ricorso al Tas contro l'esclusione dalle coppe europee per una stagione. «L'Adjudicatory Chamber del Club Financial Control Body (CFCB) dell'UEFA ha deciso di sanzionare AC Milan per le violazioni della normativa sul Financial Fair Play commesse da luglio 2014 a giugno 2017 con un anno di esclusione dalle Competizioni Ufficiali Europee per Club - si legge nel comunicato -. Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, confidando in una sollecita revisione del provvedimento».

