Il Montespaccato diventa Savoia: sulla panchina arriva Marcello Belli

di Ugo Baldi

Il Montespaccato che avrà come denominazione anche " Savoia" continua in Eccellenza. Il club di via Vaj è entrato a far parte del progetto infatti dell'Asilo Savoia.

La prima squadra è stata affidata al tecnico Marcello Belli, 43 anni, ex Beretti Lupa Castelli, Rocca Priora, Atletico Lariano e Praeneste Carchitti.

Con in nuovo tecnico come preparatore atletico ci sarà l' ex della Flaminia Civita Castellana, Pomezia e San Cesareo, Simone Colangeli. Con loro collaborerà anche il tecnico Uefa A, Marta Di Matteo.

La società biancoazzurra che ha presentato le nuove maglie davanti al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, oltre al campionato di Eccellenza, continuerà a lavorare con la Scuola Calcio d'Elite e tutte le giovanili iscritte nei campionati regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA