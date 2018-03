di Andrea Gionti

A distanza di due mesi dall’ultima vittoria (28 gennaio nel derby contro l’Arce) il Morolo di Campolo ritrova la gioia dei tre punti e lo fa contro il Latina Scalo Sermoneta (1-0) nel recupero della 27esima giornata che fu rinviata per il maltempo lo scorso 18 marzo. Un’affermazione di un’importanza capitale per i biancorossi, che ringraziano al 18’ della ripresa il 20enne esterno difensivo Potenziani (ex Rovigo in serie D) e che permette ai ciociari di salire a quota 31 superando in un colpo solo il tandem Cavese-Montespaccato: la salvezza diretta è ad una sola lunghezza.



I nerazzurri di Gesmundo, invece, privi dello squalificato Celli, degli infortunati De Santis e Formato e di Schiavon e Iannella (per motivi extracalcistici), escono definitivamente dai giochi play-off. Quinto posto ini classifica, non male per una neopromossa, ma il distacco dalla seconda posizione a sei giornate dal termine sale a nove lunghezze. Un divario ormai non più colmabile. Alla ripresa dell’8 aprile dopo le festività pasquali il Morolo ospiterà il Roccasecca in un derby fratricida e il Sermoneta sarà di scena sul campo del Montespaccato.

