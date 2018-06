Autorete di Domizzi, Palermo in finale: fuori il Venezia

di Vanni Zagnoli

L’1-1 di Santa Elena fa la differenza, il Palermo batte 1-0 il Venezia e raggiunge la finale. Tornerà in campo mercoledì, contro il Frosinone o a Cittadella, ma la squadra di Inzaghi meritava il pari.



I dieci tifosi del Venezia, gli unici presenti al Barbera, sono protetti dalla Digos, a Terrasini, altrimenti sarebbero stati aggrediti da un gruppo di siciliani, e anche nel secondo tempo ci sono momenti di tensione.

28mila e 500 spettatori sono il record stagionale per lo stadio di Palermo, sul quale si affacciano i monti, per un panorama stupendo. C’è naturalmente il presidente Joe Tacopina, avvocato con il fisico da giocatore di football americano, un po’ in sovrappeso. Fra gli arancioneroverdi Fabiano rileva Falzerano, infortunato a un polpaccio nel riscaldamento, la loro staffetta si materializzerà al 10’ della ripresa.



Il vantaggio del Palermo è già al 5’, Rispoli si conferma da serie A, da anni, calcia dal limite, Trajkovski si trova sulla traiettoria, controlla e con il destro a incrociare impegna Audero, sulla respinta il doppio rimbalzo su Domizzi, il più vecchio in campo, che non può evitare lo 0-1. E’ la 23^ partita stagionale in cui i rosanero passano in vantaggio, solo una volta hanno perso, e per il Venezia diventa troppo difficile. Eppure impegna Pomini con la girata al volo di Pinato e altre due azioni. E’ la velocità di Coronado a tenere in scacco la difesa di Pippo Inzaghi, assieme a La Gumina, che ha i movimenti e la velocità di Immobile. Un tiro da fuori di Muravski è pure pericoloso.



A 34 anni, Agostino Garofalo resta un trascinatore, a sinistra, rimangono in panchina due attaccanti di vaglia, Nestorovski e Litteri, già eccellenti protagonisti del campionato, l’ex Cittadella entrerà nel secondo tempo. Che vede il massimo sforzo del Venezia, con salvataggio di Pomini su Modolo. Inzaghi passa al 4-2-4, necessiterebbe di due gol, poichè non ci sono i supplementari. Al posto dell’esonerato Tedino, Stellone ha il merito di equilibrare il Palermo, di renderlo meno vulnerabile. Concede un’occasione a Geijo, Alberto Pomini respinge con i piedi: da qualche settimana viene preferito a Posavec, era stato titolare della promozione in A del Sassuolo, con Di Francesco, si oppone anche al destro di Litteri. Il Venezia meritererebbe almeno il pari, di fronte al 4-5-1 siciliano.

A 8’ dalla fine l’espulsione diretta di Pinato: entra in ritardo su Jajalo, bastava l’ammonizione. Al 43’ Domizzi sgambetta La Gumina, è rigore, Audero lo respinge al centravanti rosanero. Poco male perchè i veneti non possono segnare due gol. L’ultima chance è per Litteri, alta. Esulta il patron Maurizio Zamparini, 77 anni ieri, e sempre alla ricerca di nuovi investitori.



























































