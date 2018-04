Il Palocco non interrompe il volo. Laruffa: «C’è grande entusiasmo»

di Tiziano Pompili

La lotta per il terzo posto, l’ultimo utile per i play off nel girone C, sembra ormai essere diventata una corsa a due. Palocco e Atletico Morena hanno vinto nell’ultimo turno e ora sono a +5 sul Frascati che pare aver alzato bandiera bianca come anche La Rustica e Fonte Meravigliosa. La squadra più in forma, numeri alla mano, è sicuramente quella di Massimiliano Laruffa che nell’ultimo turno ha calato un poker proprio ai danni del Fonte Meravigliosa e che ha conquistato sette vittorie e un pareggio nelle ultime nove gare di campionato. «Forse a livello fisico non siamo al top perché c’è un po’ di stanchezza – dice Laruffa – Ma sicuramente c’è tanto entusiasmo e quello può fare la differenza in questa volata finale. Sia noi che l’Atletico Morena dovremo affrontare lo Sporting Genzano in questo finale di stagione, vedremo come finirà anche se il nostro obiettivo a inizio stagione era quello di una tranquilla salvezza».



Laruffa è al primo anno alla guida di una prima squadra dopo tanto settore giovanile (l’anno scorso allenava gli Allievi regionali del Palocco) e sembra aver “superato l’esame”. «All’inizio c’era un po’ di scetticismo e anche io non ero convintissimo di fare il salto. Ho proposto le mie idee di lavoro cercando di dare una filosofia chiara a questa squadra e credo che i risultati siano stati molto soddisfacenti. Il merito va ad una squadra che conta su diversi giovani e su alcuni senatori che hanno fatto una grande stagione e che ora vogliono chiudere il cerchio con il terzo posto».



Poi sarà tempo di parlare di futuro. «Vedremo con la società, non è detto che rimanga qui. Mi piacerebbe, in ogni caso, valutare un progetto almeno biennale per provare a lavorare con continuità» sottolinea Laruffa che poi torna immediatamente all’attualità. «Domenica saremo di scena a Podgora e ci aspetta una gara scomodissima. Loro hanno fermato sul pari lo Sporting Genzano e domenica scorsa hanno perso in pieno recupero sul campo del Lavinio Campoverde dopo aver sbagliato un rigore. Noi recuperiamo De Santis dopo la squalifica e sarà un ritorno importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA